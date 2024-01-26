Александр Энберт рассказал, как относится к песенному творчеству Трусовой

Фигурист Энберт поддержал Трусову, которая выпустила уже вторую песню

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский фигурист Александр Энберт рассказал, как относится к тому, что его коллега по цеху Александра Трусова решила пробовать себя в роли певицы и записала уже вторую песню под названием "Я не кукла".

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"Я отношусь к ее творческим начинаниям очень хорошо… Я за то, чтобы люди находили себя, и в любом случае поддерживаю это", — признался Энберт, которого цитирует Газета.Ru.

Фигурист считает, что люди должны как-то реализовывать свою творческую энергию, и не стесняются самовыражаться. Энберт сказал, что ему нравится, когда люди пробуют что-то новое, и неважно, будет ли это запись песен, танцы, рисование или постановка авторских программ на льду.

Сам Энберт, по его признанию, увлекается записыванием коротких видео на YouTube. Спортсмен признал, что-то, что он делает, пока не очень профессионально, однако ему нравится этим заниматься и ему приятно, что есть поклонники и такого вида его творчества.

А за Трусову Энберт, по его словам, очень рад, потому что она поёт свои песни "с душой".