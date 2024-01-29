Потапова не думает менять спортивное гражданство, как это сделал её муж, считает Тарпищев

Информацию о намерении российской теннисистки Анастасии Потаповой по поводу возможной смены спортивного гражданства Федерации тенниса России не подтвердил её руководитель Шамиль Тарпищев.
Тарпищев заявил, что на данный момент Потапова не выразила намерений сменить гражданство вместе с мужем Александром Шевченко, который будет представлять Казахстан.
Тарпищев отметил, что ФТР имеет контракт с Потаповой, и он не думает, что она изменит свое гражданство.
"Насколько я знаю, она не собирается меня гражданство. Позывов не было. Не думаю, что это произойдёт. Тем более Потапова у нас на контракте", — сказал Тарпищев, которого цитирует ТАСС.
Потапова занимает 27-е место в рейтинге WTA. Во время Australian Open 2024 она не смогла преодолеть второй раунд, потерпев поражение от Кае Юван из Словении.
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