Потапова не думает менять спортивное гражданство, как это сделал её муж, считает Тарпищев

Глава ФТР Тарпищев: Потапова не собирается менять спортивное гражданство по примеру мужа

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Информацию о намерении российской теннисистки Анастасии Потаповой по поводу возможной смены спортивного гражданства Федерации тенниса России не подтвердил её руководитель Шамиль Тарпищев.

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Тарпищев заявил, что на данный момент Потапова не выразила намерений сменить гражданство вместе с мужем Александром Шевченко, который будет представлять Казахстан.

Тарпищев отметил, что ФТР имеет контракт с Потаповой, и он не думает, что она изменит свое гражданство.

"Насколько я знаю, она не собирается меня гражданство. Позывов не было. Не думаю, что это произойдёт. Тем более Потапова у нас на контракте", — сказал Тарпищев, которого цитирует ТАСС.

Потапова занимает 27-е место в рейтинге WTA. Во время Australian Open 2024 она не смогла преодолеть второй раунд, потерпев поражение от Кае Юван из Словении.