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Красивое тело за несколько минут: простой комплекс упражнений

Этот комплекс упражнений улучшит ваше тело за короткое время

1:30
Спорт

Представляем вам эффективный тренировочный комплекс, созданный специально для тех, кто сталкивается с нехваткой времени в связи с быстрым темпом жизни в больших городах.

Этот комплекс упражнений улучшит ваше тело за короткое время
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

Тренировка, занимающая всего лишь девять минут, разделена на три сета, в каждом из которых по три упражнения, направленные на тренировку всего тела.

Первый сет включает в себя классические упражнения, такие как приседания, отжимания и планка на предплечьях. Каждое упражнение рекомендуется выполнять в течение одной минуты, с минутным перерывом между ними. Эти базовые движения призваны проработать различные группы мышц.

Второй сет включает менее популярные, но не менее эффективные элементы, такие как приставные шаги с наклоном, проходка червяка и обратная планка. Их удобно выполнять дома, без необходимости использовать дополнительные тренажеры.

Третий сет сфокусирован на мышцах ног и живота, включая упражнения, такие как выпады назад со сменой ног, касание руками плеч в упоре лёжа и сгибание позвоночника в положении лёжа.

Рекомендуется выполнять тренировочный комплекс не менее двух-трех раз в неделю. При этом, по мере укрепления организма, можно постепенно увеличивать интенсивность и количество подходов, сообщает "Чемпионат".

Эта короткая, но эффективная тренировка призвана не только поддерживать физическую форму, но и поднимать настроение, особенно для тех, кто проводит много времени за компьютером.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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