Гербольдт предположила, почему Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась по поводу отказа Камилы Валиевой выступать на чемпионате России по прыжкам.
Ранее было объявлено, что Валиева не будет участницей турнира по прыжкам в связи с проблемами со здоровьем.
Гербольдт заверила, что и почитатели Валиевой, и просто любители фигурного катания были бы очень рады видеть юную фигуристку на чемпионате.
"Возможно, на сегодняшний день она не совсем готова или хочет передохнуть, взять для себя какую-то паузу", - предположила Гербольдт, которую цитирует "Чемпионат".
Спортсменка согласилась, что будет очень жаль не увидеть на соревнованиях фигуристку такого высокого уровня, как Валиева.
При этом нужно помнить, что любой спортсмен, за плечами которого уже есть большие победы, болезненно переживает неудачные для себя сезоны, добавила Гербольдт.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.