Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр умер в 78 лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт История

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер 8 января в возрасте 78 лет. Он оставил след в истории футбола.

Фото: WIKIPEDIA.ORG

Большую часть карьеры Беккенбауэр играл на позиции защитника или полузащитника. Он является чемпионом мира 1974 году как игрок, в 1990 году он стал чемпионом мира как тренер. Кроме того, он выигрывал Кубок европейских чемпионов с "Баварией" и был признан лучшим футболистом Европы два раза.

Прощание с футболистом произойдёт в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что президент РПЛ Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе. Им стал Игорь Акинфеев. По мнению Алиева, вратарь "армейцев" заслуживает монумента на московской арене. В прошедшем сезоне Акинфеев выиграл 21-й трофей с ЦСКА. Он выступает за "красно-синих" с 2003 года.