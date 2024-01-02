Утренние или вечерние тренировки: какие эффективнее?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование, проведенное университетом Чарльза Стюарта в Австралии, выявило новые факты относительно времени тренировок и их влияния на организм. Популярное убеждение о том, что утренние тренировки наилучшим образом сжигают жир, оказалось под сомнением.

Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Многие сторонники здорового образа жизни предпочитают утренние тренировки, полагая, что они эффективнее для жиросжигания и положительно влияют на общее состояние. Вечерние тренировки, по их мнению, не только менее результативны, но и могут нарушать сон из-за воздействия на нервную систему.

Однако эксперты подчеркивают, что оптимальное время для тренировок — это индивидуальный и комфортный график, соответствующий ритму жизни. Исследование включало три группы участников, занимающихся в разное время суток. Результаты показали, что вечерние тренировки не влияют отрицательно на качество сна.