Исследование, проведенное университетом Чарльза Стюарта в Австралии, выявило новые факты относительно времени тренировок и их влияния на организм. Популярное убеждение о том, что утренние тренировки наилучшим образом сжигают жир, оказалось под сомнением.
Многие сторонники здорового образа жизни предпочитают утренние тренировки, полагая, что они эффективнее для жиросжигания и положительно влияют на общее состояние. Вечерние тренировки, по их мнению, не только менее результативны, но и могут нарушать сон из-за воздействия на нервную систему.
Однако эксперты подчеркивают, что оптимальное время для тренировок — это индивидуальный и комфортный график, соответствующий ритму жизни. Исследование включало три группы участников, занимающихся в разное время суток. Результаты показали, что вечерние тренировки не влияют отрицательно на качество сна.
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