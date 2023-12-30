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Макгрегор заявил, что дату следующего боя и соперника объявит в Новый год

1:18
Спорт

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о своем следующем бое. Спортсмен сделал публикацию поста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Макгрегор заявил, что дату следующего боя и соперника объявит в Новый год
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Конора Макгрегора

"Я объявлю дату своего следующего боя и соперника в Новый год-2024", — написал бывший чемпион UFC.

Отмечается, что свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года. Он уступил американцу Дастину Порье, тот был поражён техническим нокаутом. Ирландец сломал ногу, и восстанавливается до сих пор.

Так, 35-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Ранее сообщалось о том, что Боец смешанных боевых искусств (MMA) Джефф Монсон, который отказался от гражданства США в пользу России, рассказал РИА Новости о том, что больше не сможет получить визу в Америку и встретиться с детьми, которые находятся там. Монсон, родившийся в США, принял российское гражданство в 2018 году и в настоящее время является депутатом в башкирском парламенте.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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