Макгрегор заявил, что дату следующего боя и соперника объявит в Новый год

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о своем следующем бое. Спортсмен сделал публикацию поста в социальной сети Х (бывший Twitter).

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Конора Макгрегора

"Я объявлю дату своего следующего боя и соперника в Новый год-2024", — написал бывший чемпион UFC.

Отмечается, что свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года. Он уступил американцу Дастину Порье, тот был поражён техническим нокаутом. Ирландец сломал ногу, и восстанавливается до сих пор.

Так, 35-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Всего в его активе 28 боев, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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