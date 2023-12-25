Ставший россиянином боец ММА Монсон заявил, что не вернется в США

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Боец смешанных боевых искусств (MMA) Джефф Монсон, который отказался от гражданства США в пользу России, рассказал РИА Новости о том, что больше не сможет получить визу в Америку и встретиться с детьми, которые находятся там. Монсон, родившийся в США, принял российское гражданство в 2018 году и в настоящее время является депутатом в башкирском парламенте.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что чувствует облегчение от окончательного одобрения отказа от американского гражданства и выразил радость, что больше не связан с политикой США.

Однако он выразил грусть из-за того, что не сможет посещать свой родной город и встречаться с детьми в США из-за отсутствия возможности получения визы.