Боец смешанных боевых искусств (MMA) Джефф Монсон, который отказался от гражданства США в пользу России, рассказал РИА Новости о том, что больше не сможет получить визу в Америку и встретиться с детьми, которые находятся там. Монсон, родившийся в США, принял российское гражданство в 2018 году и в настоящее время является депутатом в башкирском парламенте.
Он подчеркнул, что чувствует облегчение от окончательного одобрения отказа от американского гражданства и выразил радость, что больше не связан с политикой США.
Однако он выразил грусть из-за того, что не сможет посещать свой родной город и встречаться с детьми в США из-за отсутствия возможности получения визы.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.