Названо влияние алкоголя на спортивные результаты

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Алкоголь, содержащий этанол, оказывает воздействие на центральную нервную систему, а его употребление имеет давнюю историю в различных культурах. В контексте бодибилдинга алкоголь оказывает негативный эффект на мышцы и спортивные показатели.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Научные исследования подтверждают, что алкоголь тормозит синтез мышечного протеина, снижает уровень гормона роста и тестостерона, а также вызывает дегидратацию и истощение витаминов и минералов. Он также способствует образованию жира в организме.

Для уменьшения вредного влияния алкоголя на мышцы рекомендуется избегать тренировок в течение 2 дней после употребления алкоголя, воздерживаться от его употребления в 1-2 дня после тренировок, употреблять белковую закуску, увеличивать потребление жидкости (минеральной воды) на следующий день, и использовать цистеин для снижения вредных эффектов.

Таким образом, в контексте бодибилдинга алкоголь следует употреблять с осторожностью, учитывая его негативное воздействие на мышцы и спортивные показатели.