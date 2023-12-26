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Восьмилетний россиянин Шогджиев одержал победу над чемпионом шахматной Олимпиады на ЧМ

0:49
Спорт

Юный российский шахматист Роман Шогджиев, которому сейчас всего лишь 8 лет, в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде обыграл узбекского спортсмена Жахонгира Вахидова.

Восьмилетний россиянин Шогджиев одержал победу над чемпионом шахматной Олимпиады на ЧМ
Фото: wikimedia.org by David Lapetina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Шогджиеву, игравшему чёрными, удалось закончить шахматное сражение со взрослым игроком победой. Их партия включала 46 ходов, последний из которых сделал юный шахматист.

До совместной игры Шогджиев занимал в рейтинге рапида 2042 сроку, а Вахидов был 2527-м.

Шогджиев до этого получил титул чемпиона мирового первенства среди мальчиков в возрасте до восьми лет. Его соперник, 28-летний Вахидов, является победителем Всемирной шахматной олимпиады.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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