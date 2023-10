Your browser does not support the audio element.

Для улучшения памяти стоит тренировать оба полушария мозга. Для этого попробуйте изменить привычные и рутинные действия, также отлично тренируют память новые занятия: хобби, изучение языков, освоение навыков, которые до этого были вам не знакомы. Попробуйте выучить слова популярной песни на неродном языке, вычислить несложный пример в уме, узнать значение незнакомого термина, запомнить некоторые номера телефонов наизусть, рекомендует нейропсихолог Нара Совкова.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.