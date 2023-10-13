Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память

2:30
Здоровье » Здоровье и профилактика

Для улучшения памяти стоит тренировать оба полушария мозга. Для этого попробуйте изменить привычные и рутинные действия, также отлично тренируют память новые занятия: хобби, изучение языков, освоение навыков, которые до этого были вам не знакомы. Попробуйте выучить слова популярной песни на неродном языке, вычислить несложный пример в уме, узнать значение незнакомого термина, запомнить некоторые номера телефонов наизусть, рекомендует нейропсихолог Нара Совкова.

Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Как можно улучшить память

"Иногда нам мешают запомнить информацию отвлекающие факторы: звонок по телефону или сигнал о сообщении, разговор коллеги или внезапное поручение. Избежать этого помогают медитации: они учат концентрироваться на одном процессе, отметая всё лишнее. Хорошо тренируют память интеллектуальные игры: шахматы, ребусы, судоку, кроссворды", — отмечает эксперт.

Для хорошей работы мозга нужны продукты, богатые полезными жирами, витаминами E, C, антиоксидантами:

  • красная рыба,
  • грецкие орехи,
  • зелень и зелёные листовые овощи,
  • авокадо,
  • цитрусовые.

При этом вредными будут сладости, фастфуд, кофеин в больших количествах, алкоголь. Есть специальные витаминные комплексы, которые помогают хорошей работе мозга при чрезмерных интеллектуальных нагрузках.

"Спорт отлично развивает память, внимание, мышление, не даёт мозгу стареть, так как запускает рождение новых нейронов, нейрогенез. Физические упражнения активизируют кровообращение, улучшают работу сосудов, а значит, в мозг поступает больше кислорода, микроэлементов, питания. При физической нагрузке в мышечной ткани образуются миокины — пептиды, которые регулируют деятельность головного мозга и других жизненно важных органов", — отмечает эксперт.

Для восстановления и улучшения памяти также применяют ноотропы — нейрометаболические стимуляторы, которые питают мозг, помогают клеткам обновляться и берегут их от разрушений, а также сосудистые препараты, улучшающие работу сосудов и кровоснабжение мозга. Такие препараты может назначить только врач после сбора анамнеза и обследования, так как они имеют побочные действия. Работают они как часть комплексной терапии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Марченко Дарья
Клинико-психологическая диагностика и нейропсихологическая коррекция детей раннего возраста
Специалист Минаева Ольга
Занимается формированием функций регуляции, контроля и программирования у детей с особенностями развития, сложностями в обучающем процессе (дислексия, дисграфия, дискалькулия), развитием и коррекцией познавательной функции
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Темы продукты питания

Специалисты

4.6
25 отзывов
 Марченко
Дарья Викторовна
Нейропсихолог
Стаж 16 лет
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1
4.6
62 отзыва
 Минаева
Ольга Юрьевна
Нейропсихолог
Стаж 3 года
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1
4.5
12 отзывов
 Гофман
Маргарита Викторовна
Нейропсихолог
Стаж 24 года
Врач первой категории
Приём от 1800 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Щелковской
Щёлковское ш., д. 61

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Умерла российская актриса театра и кино Галина Байнякшина
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Связь между хроническими заболеваниями почек и риском внезапной остановки сердца: новое исследование
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Стоимость нефти Brent подскочила выше $90 за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке
Новые данные о жертвах пандемии гриппа 1918 года опровергают прошлые исследования
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак
Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах"
Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации 
Цены на импортные вина в России взлетят в феврале-марте
Популярное
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения

Специалисты из Университета Глазго в Шотландии совместно с американскими коллегами из клиники Мэйо в штате Миннесота выявили новый механизм старения и предложили способ его остановки.

Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
ВС РФ постепенно затягивают "авдеевскую удавку"
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Украинские мошенники "бомбят" Израиль звонками, психуя в ответ на "Чей Крым?"
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
ТОП-5 автомобилей, на которых чаще всего скручивают пробег
"Напугал до смерти": актриса Александра Захарова рассказала об эпизоде с Абдуловым на съёмках фильма "Формула любви"
Запечатлено уничтожение хвалёного американского F-16 в секторе Газа
Запечатлено уничтожение хвалёного американского F-16 в секторе Газа
Последние материалы
Исследование: Бессмертная медуза обманывает смерть, но погибает из-за пищи
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Связь между хроническими заболеваниями почек и риском внезапной остановки сердца: новое исследование
Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Стоимость нефти Brent подскочила выше $90 за баррель из-за обострения конфликта в Ближнем Востоке
Новые данные о жертвах пандемии гриппа 1918 года опровергают прошлые исследования
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть кашу на завтрак
Охлобыстин высказался о "половом фитнесе" и "холодных жабьих утехах"
Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников