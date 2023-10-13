Нейропсихолог рассказала, какие занятия помогут улучшить память

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Для улучшения памяти стоит тренировать оба полушария мозга. Для этого попробуйте изменить привычные и рутинные действия, также отлично тренируют память новые занятия: хобби, изучение языков, освоение навыков, которые до этого были вам не знакомы. Попробуйте выучить слова популярной песни на неродном языке, вычислить несложный пример в уме, узнать значение незнакомого термина, запомнить некоторые номера телефонов наизусть, рекомендует нейропсихолог Нара Совкова.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Как можно улучшить память

"Иногда нам мешают запомнить информацию отвлекающие факторы: звонок по телефону или сигнал о сообщении, разговор коллеги или внезапное поручение. Избежать этого помогают медитации: они учат концентрироваться на одном процессе, отметая всё лишнее. Хорошо тренируют память интеллектуальные игры: шахматы, ребусы, судоку, кроссворды", — отмечает эксперт.

Для хорошей работы мозга нужны продукты, богатые полезными жирами, витаминами E, C, антиоксидантами:

красная рыба,

грецкие орехи,

зелень и зелёные листовые овощи,

авокадо,

цитрусовые.

При этом вредными будут сладости, фастфуд, кофеин в больших количествах, алкоголь. Есть специальные витаминные комплексы, которые помогают хорошей работе мозга при чрезмерных интеллектуальных нагрузках.

"Спорт отлично развивает память, внимание, мышление, не даёт мозгу стареть, так как запускает рождение новых нейронов, нейрогенез. Физические упражнения активизируют кровообращение, улучшают работу сосудов, а значит, в мозг поступает больше кислорода, микроэлементов, питания. При физической нагрузке в мышечной ткани образуются миокины — пептиды, которые регулируют деятельность головного мозга и других жизненно важных органов", — отмечает эксперт.

Для восстановления и улучшения памяти также применяют ноотропы — нейрометаболические стимуляторы, которые питают мозг, помогают клеткам обновляться и берегут их от разрушений, а также сосудистые препараты, улучшающие работу сосудов и кровоснабжение мозга. Такие препараты может назначить только врач после сбора анамнеза и обследования, так как они имеют побочные действия. Работают они как часть комплексной терапии.

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