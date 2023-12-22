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Точный удар по мячу: как стать профессионалом в футболе

2:17
Спорт

Футбол — самый популярный вид спорта в мире, требующий высокой подготовки, несмотря на широкую известность. Профессиональный футболист Кирилл Бирюков выделяет несколько техник удара в футболе, таких как ударная сила подъемом, наклбол (падающий мяч), с подкруткой и шведа. Он подчеркивает важность визуальной тренировки и практики, рекомендуя не менее 1000 повторений для освоения каждой техники.

Точный удар по мячу: как стать профессионалом в футболе
Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

При ударе основное внимание уделяется опорной ноге, которая должна быть напротив мяча, близко к нему, с носком, смотрящим в направлении удара. Наклон корпуса вперед и правильное размещение второй ноги также критичны, чтобы избежать направления мяча на трибуны, сообщает "Чемпионат".

Прямой удар

Прямой удар, хоть и базовый, требует внимания к деталям, таким как опорная нога, наклон корпуса и точность удара по мячу. Бирюков предупреждает от подхода "на силу", подчеркивая необходимость точности и контроля в каждом ударе.

Тренировка прямого удара включает упражнения по подъему, где опорная нога располагается напротив мяча, и удар наносится прямо по центру.

Удар с подкруткой

Удар с подкруткой считается одним из самых эффектных, особенно при исполнении стандартов. Требует правильного разбега, вращения мяча, и точного удара местом под большым пальцем, с акцентом на движение от бедра для усиления мощности и закрутки.

Удар "шведой"

Удар "шведой" предназначен для нестандартных ситуаций, требует освоения техники подъема боковой частью стопы, чтобы мяч правильно закручивался. Бирюков советует уделить внимание технике, чтобы с течением времени достичь желаемого результата.

Важно тренироваться в динамике, сосредотачиваясь не только на базовых элементах, но и на игровых ситуациях. Футбол требует быстрых реакций, поэтому отработка движений в движении становится ключевым этапом тренировочного процесса. Взаимодействие с партнерами в тренировках и отработка сопротивления соперников способствуют разностороннему развитию навыков игры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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