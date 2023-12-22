В четверг, 21 декабря, в КХЛ омский "Авангард" обыграл ХК "Сочи" на своём льду. Счёт получился разгромным — 8:3.
В первом периоде хозяева забили всего лишь один гол, его автором стал Иван Игумнов. По итогам второго же счёт составил 5:1. У омичей забили Валентин Пьянов, Райан Спунер (после его гола гости взяли тайм-аут, но он им не помог), Александр Филатьев и Сергей Бойков. При 4:0 южане ответили голом Кирилла Рассказова на 38-й минуте встречи.
В третьем периоде команды забили ещё пять голов на двоих. Сочинцы отквитали две шайбы, когда у них отличились Рассказов (в итоге на его счету дубль) и Бракко. У хозяев дубли оформили тот же Спунер и Рид Буше. Кстати, Буше тем самым стал первым игроком КХЛ в этом сезоне, у которого 30 заброшенных шайб. Итого 8:3 — очень убедительная победа "Авангарда".
"Хороший матч, причём против непростого соперника, на мой взгляд, наши хоккеисты выполнили все задания. И все 4 звена показали хорошую игру. Конечно, и наш вратарь удачно играл с первых смен. Выручал, когда нужно. Так как играть, когда лишь одна команда атакует, не так просто. Спасать своих в такой ситуации тоже нелегко.
По тактике, движению, комбинациям, хорошим голам всё было хорошо, я рад, что смогли реабилитироваться после предыдущего обидного поражения. Что забили много голов. Надеюсь, так неплохо будет у нас и в следующих матчах", — оценил встречу главный тренер омской команды Михаил Кравец.
В остальных играх дня были вот такие результаты:
СКА — ЦСКА 6:2,
"Нефтехимик" — "Барыс" 3:2,
"Северсталь" — "Торпедо" 1:3,
"Динамо" (М) — "Трактор" 4:3 от,
"Локомотив" — "Витязь" 5:2,
"Лада" — "Сибирь" 4:1,
"Автомобилист" — "Ак Барс" 2:1.
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