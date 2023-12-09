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Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх 2024

Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по плаванию Климент Колесников объявил, что не планирует участвовать в Олимпиаде в Париже из-за требований к допуску российских спортсменов.

Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх 2024
Фото: Wikipedia by Mauricio V. Genta is licensed under CC BY-SA 4.0

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие российских и белорусских атлетов на Играх в Париже под нейтральным флагом при соблюдении определенных критериев. Однако Колесников отметил, что условия нейтрального статуса, установленные World Aquatics, остаются неизменными.

Он выразил свое несогласие с этими условиями, подчеркнув, что не примет нейтральный статус World Aquatics, что означает невозможность участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщают РИА Новости.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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