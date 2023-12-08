В России пройдёт чемпионат мира по бильярду с участием команд с Украины

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В России состоится чемпионат мира по бильярдному спорту, в котором примут участие спортсмены с Украины.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В чемпионате мира по бильярдному спорту, который будет проведён в Новосибирске осенью 2024 года примут участие китайцы, "ребята из Африки" и украинцы под нейтральным флагом.

Первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов объяснил, что к участию приглашаются все страны.

"У нас нет дружественных или недружественных. В принципе ребята, которые играют в русский бильярд, они нам все дружественные. И даже у нас украинцы есть, которые играют и хотят играть. На них, правда, санкции накладывают, тем не менее они выступают под нейтральным флагом", — цитирует слова Фирсова издание "Подъём".