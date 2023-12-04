Кен Сторнес установил очередной рекорд по прыжкам смерти с высоты

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Экстремал из Норвегии Кен Сторнес по прозвищу «Последний викинг» установил новый мировой рекорд, совершив прыжок с высоты 40,5 метров в ледяную воду. Зрелище, кадры которого разошлись по сети Интернет, уже окрестили «прыжком смерти».

Фото: openverse.org by Tanya Legkobyt is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на опасную температуру воды, Сторнес предпочёл не облачаться в гидрокостюм. Чтобы не разбиться о заледеневшую воду, перед прыжком Кен бросил в воду камень. Как только «Последний викинг» вынырнул, товарищи на лодке подобрали его.

В итоге Кену Сторнесу удалось побить свой же рекорд двухлетней давности. Тогда он прыгнул с высоты 30 метров. Прошлый прыжок Кена СМИ также называли «прыжком смерти» или «смертельным прыжком». На самом деле Death Diving — это название неформального вида спорта. Во время соревнований экстремалы ныряют в воду с помоста высотой 10 м. Существуют отдельные состязания по классическому прыжку и фристайлу. В классическом варианте участники должны лететь вниз горизонтально с вытянутыми руками и ногами в X-образной форме, пока не упадут в воду. Сгруппироваться спортсмен должен непосредственно перед входом в воду.

В 1987 году абсолютный мировой рекорд по прыжкам в воду с большой высоты был установлен швейцарцем Оливером Фавром, который совершил прыжок с вышки, высотой 53,9 метра. В ходе полета он выполнил двойное сальто назад.

В 2015 году соотечественник Фаврома — Лассо Шалле предпринял попытку установить новый рекорд, прыгнув с высоты 58,8 метра (это больше высоты Пизанской башни). Но результат не был зачтён, так как после прыжка экстремал не смог самостоятельно выбраться из воды.