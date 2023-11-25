Александр Овечкин ударил канадца клюшкой в лицо во время матча НХЛ

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Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил двухминутный штраф в матче против "Эдмонтон Ойлерз" 24 ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Фото: Openverse by Андрей Чудаев is licensed under CC BY-SA 3.0

В конце первого периода он попытался сделать силовой прием, но врезался в заградительное стекло после увертывания соперника. В ходе стычки Овечкин нанес удар клюшкой в лицо защитнику, что привело к вынесению судейского штрафа за игру с высоко поднятой клюшкой, сообщают "Известия".

Матч завершился поражением "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 0:5, в то время как "Эдмонтон Ойлерз" прервали свою неудачную серию из трех поражений.

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«ВАШИНГТОН» — «ЭДМОНТОН» | ОБЗОР МАТЧА | 24.11.2023