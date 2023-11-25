Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил двухминутный штраф в матче против "Эдмонтон Ойлерз" 24 ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В конце первого периода он попытался сделать силовой прием, но врезался в заградительное стекло после увертывания соперника. В ходе стычки Овечкин нанес удар клюшкой в лицо защитнику, что привело к вынесению судейского штрафа за игру с высоко поднятой клюшкой, сообщают "Известия".
Матч завершился поражением "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 0:5, в то время как "Эдмонтон Ойлерз" прервали свою неудачную серию из трех поражений.
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