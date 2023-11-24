Ирина Роднина заявила о бедственном положении международных федераций без России

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международная федерация спортивного скалолазания запрашивает от российских спортсменов около 500 тысяч рублей за проверку связей с ЦСКА и "Динамо".

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"Международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода? Денег нет — закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени", — подчеркнула Роднина в интервью корреспонденту Sport24.

Рекомендации МОК по участию российских атлетов в международных турнирах включают в себя предоставление нейтрального статуса, запрет на участие в командных видах спорта, а также запрет на выступление спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля.