МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля

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Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом, сообщает "Чемпионат".

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Официальное заявление МОК объясняет эту позицию тем, что в ходе Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022 года Российская армия начала СВО на Украине, нарушая олимпийское перемирие и противореча олимпийской хартии. Это привело к временному отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Через год после этого МОК предложил международным спортивным федерациям разрешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако МОК также установил запрет на участие спортсменов, связанных с военными или полицейскими структурами, а также тех, кто высказывал поддержку военным действиям на Украине.

Ранее МОК выразил мнение, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, и поэтому организация намерена следить за возможными случаями дискриминации в отношении атлетов.

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