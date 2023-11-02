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МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля

1:16
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом, сообщает "Чемпионат".

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Официальное заявление МОК объясняет эту позицию тем, что в ходе Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022 года Российская армия начала СВО на Украине, нарушая олимпийское перемирие и противореча олимпийской хартии. Это привело к временному отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Через год после этого МОК предложил международным спортивным федерациям разрешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако МОК также установил запрет на участие спортсменов, связанных с военными или полицейскими структурами, а также тех, кто высказывал поддержку военным действиям на Украине.

Ранее МОК выразил мнение, что спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств, и поэтому организация намерена следить за возможными случаями дискриминации в отношении атлетов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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