Россия готова оплатить взнос в WADA, но при одном условии

Россия выражает готовность внести свой ежегодный взнос в Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

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"Россия готова осуществить взнос в WADA до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны", — передает сообщение Минспорта ТАСС.

Отмечается, что в случае отсутствия такой формулы, объем оплаты будет определен российской стороной.

На данный момент отсутствует согласованная государствами формула финансирования WADA, подчеркнули в министерстве. Среди 50 европейских государств 45 уже внесли полные или почти полные взносы в WADA. Пока свою часть не выплатили Россия, Белоруссия, Грузия, Исландия и Монако.





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