Россия готова оплатить взнос в WADA, но при одном условии

Россия выражает готовность внести свой ежегодный взнос в Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до конца текущего года, но при условии установления универсальной формулы финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Фото: Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0