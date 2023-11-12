Медведев назвал главу МОК "наследником" организатора Олимпиады 1936 в Берлине

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора олимпийских игр в Берлине в 1936 году Карла Дима, сообщают РИА Новости.

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"По словам президента МОК Баха, если спорт будет занимать роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима", — заявил Дмитрий Анатольевич Медведев в соцсети X (ранее Twitter*).

Ранее Бах заявил, что МОК не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за увеличения числа военных конфликтов в мире.

Карл Дим возглавлял Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы.

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