Международный олимпийский комитет (МОК) вызвал недовольство МИД России после решения о дисквалификации российских спортсменов, которое, по заявлению МИД России, считается сегрегацией на национальной основе. МИД выразил убеждение, что подход МОК представляет собой дискриминацию на этнической основе. Департамент также подчеркнул, что действия МОК нарушают принцип уважения правового режима и допуска спортсменов на международные соревнования.

Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0