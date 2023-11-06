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МИД: Решение МОК о дисквалификации российских спортсменов — сегрегация по национальному признаку

1:18
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) вызвал недовольство МИД России после решения о дисквалификации российских спортсменов, которое, по заявлению МИД России, считается сегрегацией на национальной основе. МИД выразил убеждение, что подход МОК представляет собой дискриминацию на этнической основе. Департамент также подчеркнул, что действия МОК нарушают принцип уважения правового режима и допуска спортсменов на международные соревнования.

МИД: Решение МОК о дисквалификации российских спортсменов — сегрегация по национальному признаку
Фото: openverse by U.S. Army is licensed under CC BY 2.0

В своем заявлении МИД напомнил, что ранее МОК никогда не дисквалифицировал спортсменов на основе начала вооруженных конфликтов и активных военных действий. Ведомство призвало МОК соблюдать положения Олимпийской хартии и придерживаться принципа "спорт вне политики".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил возмущение по поводу позиции МОК в отношении палестино-израильского конфликта, считая ее дискриминацией. Комитет заявил, что он против любой дискриминации израильских спортсменов, утверждая, что они не должны нести ответственность за политические действия Израиля. По мнению Лаврова, такие случаи лишний раз подтверждают политическую ангажированность МОК.

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О реакции российских спортсменов на решение МОК
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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