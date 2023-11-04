Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дважды олимпийская чемпионка в биатлоне Светлана Ишмуратова подчеркнула, что Международный олимпийский комитет (МОК) активно использует спорт как мощное политическое средство.

Фото: wikimedia.org by Валентин Ботенков is licensed under CC BY-SA 3.0

Она отметила, что рекомендации МОК воспринимаются как дискриминация на национальной основе, и несмотря на общее утверждение, что спорт и политика следует держать в отдельных сферах, фактически спорт оказывается важным инструментом в политических маневрах, который активно используется. Ишмуратова выразила надежду на минимизацию подобных влияний в спорте, сообщает "Газета.Ru".

Она также выразила свое недовольство в связи с тем, что подобные события могут ограничивать возможности для спортсменов продемонстрировать свою талантливость и мощь. Она подчеркнула, что это может негативно сказаться на будущем спортивных карьер их детей. В то же время, Ишмуратова призвала к продолжению упорного труда и устойчивости в сложных условиях.

В феврале 2022 года МОК предложил международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в любых соревнованиях из-за политической обстановки. Однако, на заседании исполнительного комитета МОК в марте 2023 года было принято решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, при условии, что они не активно поддерживают боевые действия. В то же время, спортсмены, представляющие силовые структуры и вооруженные силы, не будут допущены к участию в соревнованиях.

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