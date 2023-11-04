Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 
HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина
Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне

Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие

1:39
Спорт

Дважды олимпийская чемпионка в биатлоне Светлана Ишмуратова подчеркнула, что Международный олимпийский комитет (МОК) активно использует спорт как мощное политическое средство.

Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Фото: wikimedia.org by Валентин Ботенков is licensed under CC BY-SA 3.0

Она отметила, что рекомендации МОК воспринимаются как дискриминация на национальной основе, и несмотря на общее утверждение, что спорт и политика следует держать в отдельных сферах, фактически спорт оказывается важным инструментом в политических маневрах, который активно используется. Ишмуратова выразила надежду на минимизацию подобных влияний в спорте, сообщает "Газета.Ru".

Она также выразила свое недовольство в связи с тем, что подобные события могут ограничивать возможности для спортсменов продемонстрировать свою талантливость и мощь. Она подчеркнула, что это может негативно сказаться на будущем спортивных карьер их детей. В то же время, Ишмуратова призвала к продолжению упорного труда и устойчивости в сложных условиях.

В феврале 2022 года МОК предложил международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в любых соревнованиях из-за политической обстановки. Однако, на заседании исполнительного комитета МОК в марте 2023 года было принято решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, при условии, что они не активно поддерживают боевые действия. В то же время, спортсмены, представляющие силовые структуры и вооруженные силы, не будут допущены к участию в соревнованиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Спорт вне политики ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Украине до распада осталось около года
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
Последние материалы
HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина
Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне
Песков ответил на вопрос о двойниках Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников