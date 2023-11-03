Чтобы уложиться в вес, боец Мидаев сбрил волосы

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Взвешивание показало, что Рахим Мидаев превышает лимит легчайшей весовой категории на 50 грамм. Чтобы поединок не отменили из-за перевеса, спортсмен предпочёл побриться.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Завтра, 4 ноября, Мидаеву предстоит схватка против Евгения Игнатьева. Бой состоится в рамках турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге.

Рахим рассказал журналистам, что команда Игнатьева придала серьёзное значение столь незначительному перевесу и была готова отменить бой. По мнению спортсмена — это выглядело не слишком этично.

Сражение Мидаева и Игнатьева станет главным событием турнира RCC Intro 30. Вес спортсмена, выступающего в легчайшей весовой категории на данных соревнованиях, не может превышать 61,2 кг.

Обоим спортсменам по 28 лет. Мидаев одержал 13 побед и потерпел одно поражение в ММА. Он принимал участие в соревнованиях таких промоушенов, как ACA, RCCBP, ACA Young Eagles. На счету его противника Игнатьева победы в 20 поединках, две ничьи и два поражения.