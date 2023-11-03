Определены все участники плей-офф футбольного Кубка России

2:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

3 ноября прошла жеребьёвка ¼ розыгрыша РПЛ Кубка России по футболу. Стали известны все четвертьфинальные пары.

Фото: ru.fifa. com

Четвертьфинал "Пути РПЛ" оказался таким:

"Оренбург" — "Спартак" (Москва)

"Ростов" (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва)

"Балтика" (Калининград) — "Локомотив" (Москва)

"Динамо" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург)

Четвертьфинал "Пути регионов" выглядят следующим образом:

"Родина" (Москва) — "Урал" (Екатеринбург),

"Химки" (Московская область) — "Краснодар",

"Волгарь" (Астрахань) — "Ахмат" (Грозный),

"СКА-Хабаровск" (Сочи).

В 2023 году Кубок России во второй раз проведут в новом формате. В прошлом году новшество вызвало как одобрение, так и критику экспертов и болельщиков. Основные изменения по сравнению с сезоном-2021/22 заключаются в применении нового подхода, предусматривающего "двойное" выбывание. Такая система получила название double elimination и предполагает, что даже после проигрыша в плей-офф или третьего места в группе, команда не теряет шанс оказаться в финале Кубка. Подобная практика давно взята на вооружение в киберспортивных дисциплинах.

На "Пути РПЛ" (в соответствии с жеребьевкой) 16 команд Премьер-лиги делятся на четыре группы и играют двухкруговой турнир, который предполагает домашнюю и гостевую встречу для каждого клуба. Команды, которые занимают первое и второе место, выходят в четвертьфинал верхней сетки и продолжают борьбу весной 2024 года.

Клубы, оказавшиеся на третьих местах в своих группах, попадают в нижнюю сетку или "Путь регионов". Команды, занявшие в своих группах четвертое место, выбывают из дальнейшей борьбы.

"Путь регионов" начинается с 1/256 финала и заканчивая 1/8. Следующие этапы турнира проводятся весной. На каждой стадии проходит одна игра. Проигравшая команда покидает турнир.

Во время первого этапа четвертьфинала к клубам нижней сетки присоединяются команды РПЛ, занявшие третьи места в своих группах. Победители первого этапа оказываются во втором, где играют с теми, кто потерпел поражение в четвертьфиналах на "Пути РПЛ". Аналогичные две стадии и в полуфиналах "Пути регионов".

В прошлом году в суперфинал пробились команды ЦСКА и "Краснодар". Армейцы прошли весь "Путь РПЛ", а клуб с берегов Кубани преодолел "Путь регионов". Тогда победа досталась москвичам.

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