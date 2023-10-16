УЕФА отменил матч между сборной Швеции и Бельгии после убийства болельщиков

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Матч отборочного раунда на чемпионат Европы 2024 года по футболу между сборными Бельгии и Швеции отменён, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фото: Openverse

В официальном заявлении говорится:

"После предполагаемого террористического акта в Брюсселе и консультаций с обеими командами и полицией было решено отменить матч между сборными Бельгии и Швеции."

Ранее сообщалось, что игра в Брюсселе была прервана после первого тайма. Перед началом матча в центре Брюсселя два человека с символикой шведской команды были атакованы неизвестным.

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