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Футболисты сборной Швеции отказались продолжить матч после убийства болельщиков

0:57
Спорт

Футболисты сборной Швеции отказались выходить на поле после перерыва в матче с командой Бельгии в рамках восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщает LN24.

Футболисты сборной Швеции отказались продолжить матч после убийства болельщиков
Фото: Openverse

Согласно информации телеканала, игроки сборной Швеции узнали о трагическом инциденте во время перерыва и не смогли продолжить игру.

Издание Sudinfo сообщило, что 16 октября после 20:00 по московскому времени в Брюсселе неизвестный напал на шведских болельщиков. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, а несколько получили ранения.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя проявлять бдительность после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Нападавший успел скрыться, и ведется его поиск, сообщает "Газета.ru".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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