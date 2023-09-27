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Роналду установил мировой рекорд по количеству беспроигрышных матчей

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Спорт

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне, как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

Роналду установил мировой рекорд по количеству беспроигрышных матчей
Фото: Openverse

Рекорд был побит в первом матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов, когда "Аль-Наср" одолел "Персеполис". За свою карьеру португалец одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.

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КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ПРОТИВ ДЕТЕКТОРА ЛЖИ!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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