Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне, как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
Рекорд был побит в первом матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов, когда "Аль-Наср" одолел "Персеполис". За свою карьеру португалец одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.