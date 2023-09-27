Роналду установил мировой рекорд по количеству беспроигрышных матчей

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 1000 матчей без поражений на профессиональном уровне, как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.

Фото: Openverse

Рекорд был побит в первом матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов, когда "Аль-Наср" одолел "Персеполис". За свою карьеру португалец одержал 776 побед и 224 раза сыграл вничью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ПРОТИВ ДЕТЕКТОРА ЛЖИ!