УЕФА наложила штраф в 20 тысяч евро на Украинскую ассоциацию футбола из-за расизма

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Дисциплинарный комитет УЕФА наложил штраф в размере €20 тысяч на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в связи с инцидентами расистского характера, произошедшими на матчах квалификации на Евро-2024, сообщает официальный пресс-центр УЕФА.

Фото: Openverse

УАФ была оштрафована за поведение фанатов во время игр с Англией и Италией, сообщает "Газета.ру". Кроме того, УАФ получила штраф в размере €5 тысяч за использование пиротехники на стадионе, а также €8 тысяч за блокирование общественных мест.

Кроме того, УЕФА ввела ограничения на количество болельщиков на будущем домашнем матче национальной команды Украины, обязав оставить не менее пяти тысяч свободных мест на стадионе. Также украинские болельщики лишены возможности приобретать билеты на предстоящий гостевой матч сборной.

Ранее мы писали, что УАФ попросила и УЕФА, и ФИФА исключить из их состава Российский футбольный союз. Но результата пока не добилась.

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