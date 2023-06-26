Украинская футбольная ассоциация попросила ФИФА и УЕФА исключить РФС из своих организаций

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Украинская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза из своих организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Украинская организация осудила включение клубов из Крыма в российский чемпионат. В своем заявлении они выражают, что выдача разрешения на участие этих команд в российских турнирах демонстрирует безразличие к действиям страны. Ассоциация призвала ФИФА и УЕФА принять меры, которые предотвратят продолжение процесса лицензирования клубов.

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