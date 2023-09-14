Роналдо сообщил о принятии христианства

0:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо объявил на своей странице в социальных сетях, что он принял христианство.

Фото: Openverse

"Сегодня — особенный день. Я был крещен!", — написал Роналдо.

Роналдо — двукратный чемпион мира в 1994 и 2002 годах в составе сборной Бразилии. На данный момент он занимает должность президента клуба "Реза Вальядолида".

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