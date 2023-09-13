Экс-тренер "Челси" может возглавить французский "Лион"

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Бывший главный тренер "Челси", Фрэнк Лэмпард, рассматривается в качестве возможного наставника французского клуба "Лион", согласно информации, представленной порталом 90min.

Фото: Openverse

По данным этого источника, руководство клуба рассматривает Лэмпарда в качестве потенциального кандидата на вакантную тренерскую должность.

Ранее "Лион" проявлял интерес к Дженнаро Гаттузо и Грэму Поттеру, но последний уже отказался возглавить клуб.

Ранее "Лион" объявил о разрыве контракта с главным тренером Лораном Бланом.

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