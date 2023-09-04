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Неймар заявил, что вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ

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Спорт

Бразильский нападающий Неймар, ныне выступающий за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, поделился в интервью Globo своими воспоминаниями о времени, проведенном с аргентинским футболистом Лионелем Месси в составе французской команды "Пари Сен-Жермен".

Неймар заявил, что вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
Фото: openverse

"Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на все, через что он прошел. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошел через ад в Париже. Мы вместе пережили этот ад, и он и я", — поделился Неймар.

Напомним, что до начала текущего сезона бразильский футболист выступал за "ПСЖ". Однако он принял решение покинуть клуб и перейти в "Аль-Хиляль". Согласно данным некоторых СМИ, контракт нападающего с клубом из Саудовской Аравии рассчитан на два года и позволяет игроку заработать до 160 миллионов евро.

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ДИКАЯ РЕАКЦИЯ МЕССИ НА ПЕРЕХОД РОНАЛДУ В ПСЖ И СЛОВА ОБ УХОДЕ НЕЙМАРА ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ШОКИРОВАЛИ МИР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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