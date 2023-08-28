Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз одержала победу в чемпионате США по спортивной гимнастике в многоборье и установила новый рекорд, который существовал 90 лет.
Для 26-летней спортсменки это восьмое золото в её карьере. Ранее абсолютный рекорд по числу побед в многоборье принадлежал Альфреду Йохиму, который завоевал свое седьмое золото в далеком 1933 году.
Кроме того, Симона Байлз стала самой возрастной победительницей чемпионата США. До этого этот титул принадлежал Линде Метени-Малвихилл, которая добилась победы в 1971 году, будучи в возрасте 24 лет.
В 2023 году Симона вернулась в спорт после двухлетней паузы, вызванной психологическими трудностями. Она четыре раза победила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, также получив бронзу на этих соревнованиях. В Токио её достижениями стали бронзовая медаль на бревне и серебро в командном многоборье. Одновременно в том же году ей официально разрешили использовать допинг - из-за сопутствующего заболевания.
Кроме того, Байлз является девятнадцатикратной чемпионкой мира.
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