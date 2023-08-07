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Российских тяжелоатлетов не допускают до участия в чемпионате мира

1:48
Спорт

Важное решение Исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) привлекает внимание спортивного сообщества.

Российских тяжелоатлетов не допускают до участия в чемпионате мира
Фото: metaratings. ru/news/minsport-rf-predlagaet-uchredit-nagrudnyy-znachok-chempion-rossii-1238978/

В свете грядущего Чемпионата Мира 2023 года, запланированного с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Исполком IWF принял решение о недопущении российских спортсменов к участию в соревнованиях. Эта информация была официально подтверждена пресс-службой IWF.

В ходе данного решения, Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) утвердил состав делегации, которая будет представлять нейтральные атлеты на международной арене. Состав делегации включает в себя 12 спортсменов, 7 членов обслуживающего персонала, а также 1 технического судью. Интересно, что все члены делегации имеют гражданство Беларуси.

Чемпионат Мира всегда занимает особое место в мировом спорте, так как это один из ключевых этапов квалификации на Олимпийские игры. Но стоит отметить, что Исполком IWF выделяет возможность для спортсменов обращаться с просьбами об освобождении от участия в соревнованиях. Такие просьбы могут быть рассмотрены при наличии исключительных обстоятельств, которые влияют на участие спортсменов в данном мероприятии.

Подобные решения не являются новинкой в спортивной сфере. Ранее, конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Этот подход направлен на поддержку участия спортсменов, несмотря на текущие ограничения.

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Тяжелая атлетика: с чего начать | Дмитрий Клоков
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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