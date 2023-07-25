Лыжница Степанова — Губерниеву: "Придёт зима, и всё встанет на свои места"

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова не согласна с комментатором и ведущим "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым, который заявил, что слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что у Натальи Непряевой нет конкуренток, должны взбудоражить всех остальных спортсменок, начиная со Степановой.

Фото: sportkp.ru

Во вторник Вяльбе заявила ТАСС, что главный вопрос в российском женском лыжном спорте сейчас связан с олимпийской чемпионкой Непряевой, у которой нет соперниц в России.

Позже в беседе с "Матч ТВ" Губерниев заявил: "Я думаю, что слова Вяльбе должны всколыхнуть всех остальных. Это отличные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в её стремлении вдохновить других лыжниц, начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала чувствовать себя одиноким лидером". "Дима, меня не надо будоражить и вдохновлять, это на меня не действует. Придёт зима, и всё встанет на свои места", — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Степанова завоевала золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине в составе женской эстафетной команды. По итогам сезона 2022/23 в Кубке России 22-летняя лыжница заняла второе место в общем зачёте.

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Вся команда после финиша В.Степановой