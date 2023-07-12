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Сербский клуб выиграл футбольный турнир в Санкт-Петербурге

0:51
Спорт

В захватывающем матче, состоявшемся на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге, сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" одержал уверенную победу над турецкой командой "Фенербахче" со счетом 3:1. Этот триумф пополнил череду их успехов в текущем турнире "Кубок Pari Премьер" и позволил им выиграть кубок.

Сербский клуб выиграл футбольный турнир в Санкт-Петербурге
Фото: www.gsp. ro/international/liga-campionilor/steaua-rosie-belgrad-pyunik-erevan-liga-campionilor-670831.html

Впечатляющее выступление в турнире

"Црвена Звезда" продемонстрировала свое мастерство на протяжении всего турнира, одержав три победы подряд. Среди их триумфов — победа над "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Кроме того, они разгромили азербайджанский клуб "Нефтчи" со счетом 4:0. Эти выдающиеся результаты вывели сербскую команду на первое место в турнирной таблице.

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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — ЗЕНИТ: все голы матча
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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