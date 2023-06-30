Главный тренер "ПСЖ" задержан из-за расистских высказываний

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кристоф Гальтье, главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", был задержан на 24 часа в Ницце в рамках расследования расистских высказываний. Об этом в пятницу сообщила известная спортивная радиостанция RMC Sport.

Фото: www.bavarianfootballworks. com/2023/2/7/23585831/paris-saint-germain-vs-bayern-munich-2023-champions-league-round-of-16-first-leg-full-coverage

Задержание Кристофа Гальтье и сына

Стало известно, что сын Кристофа Гальтье также был задержан вместе с ним. Задержанные будут либо освобождены, либо предстанут перед судом в течение ближайших 24 часов для принятия решения о дальнейшем судебном разбирательстве.

Апрельский инцидент

В апреле RMC Sport сообщил, что Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания. Тренер якобы отправил письмо Жюльену Фурнье, бывшему директору "Ниццы", в котором выразил свое несогласие с наличием в команде значительного числа темнокожих и мусульманских игроков. Кроме того, радиостанция отметила, что, если обвинения будут доказаны, Гальтье может грозить тюремное заключение сроком до трёх лет и штраф в размере 45 000 евро.

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