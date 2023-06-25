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Доминик Гашек хочет предложить Европарламенту исключить россиян из соревнований

Спорт

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, выступавший за "Спартак", различные команды НХЛ и сборную Чехии, в июле выступит перед депутатами Европейского парламента с предложением, касающимся российских и белорусских спортсменов, сообщает Zprávy Aktuálně.cz.

Доминик Гашек хочет предложить Европарламенту исключить россиян из соревнований
Фото: sport.sme. sk/c/7152906/hasekovo-cislo-39-ide-pod-strop-haly-v-buffale.html

Экс-вратарь порекомендует исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований. Также запланирована его встреча с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Однако хоккеист не будет выступать на пленарном заседании, которое предназначено для политических лидеров.

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Над ним в НХЛ все смеялись, но он смог доказать своё мастерство.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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