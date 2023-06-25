Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек, выступавший за "Спартак", различные команды НХЛ и сборную Чехии, в июле выступит перед депутатами Европейского парламента с предложением, касающимся российских и белорусских спортсменов, сообщает Zprávy Aktuálně.cz.
Экс-вратарь порекомендует исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований. Также запланирована его встреча с президентом Европарламента Робертой Метсолой. Однако хоккеист не будет выступать на пленарном заседании, которое предназначено для политических лидеров.
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