Нападающий "Ростова" не вернётся в Россию

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Нападающий Али Соу, выступающий за российский клуб "Ростов" и находящийся на правах аренды в турецком клубе "Анкарагюджю", не вернется в свой российский клуб этим летом. Об этом сообщает Fotomac со ссылкой на пресс-службу "Анкарагюджю".

Фото: mavink. com/explore/Ali-Pointing

В только что завершившемся сезоне 2022/2023 гамбийский нападающий забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи в 32 матчах за "Анкарагюджю" в чемпионате Турции. Права на Соу принадлежат "Ростову", а его контракт с желто-синими рассчитан до лета 2025 года.

Год назад игрок принял решение сослаться на правило ФИФА и приостановить свое соглашение с российским клубом. Али перешел в "Анкарагюджю", где планирует провести еще один сезон.

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Интервью Али Соу