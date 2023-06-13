Сборная Украины по футболу упустила победу над Германией в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч между сборными командами Германии и Украины. Команды играли на стадионе "Везер" в Бремене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом из Греции. Украинская команда упустила победу, несмотря на то, что вела по ходу матча со счетом 3:1. Встреча закончилась ничьей с итоговым счетом 3:3.

Фото: www.goal. com/tr/galeri-listesi/fifa-uelkeler-siralamasi-tuerkiye-kacinci-sirada-haziran/1wsjo6138xzgb1ixp494s8jfrh

Немцы вышли вперед на шестой минуте благодаря быстрому голу нападающего Никласа Фуллкруга. Однако до перерыва украинцы переломили ход встречи. Сначала Виктор Цыганков забил на 19-й минуте, а через четыре минуты немецкий защитник Антонио Рюдигер отразил мяч в собственные ворота после удара Михаила Мудрика.

За одиннадцать минут до конца второго тайма украинцы упрочили свое преимущество, когда Цыганков забил свой второй гол. Несмотря на эту неудачу, Германии удалось избежать поражения благодаря поздним голам Кая Хавертца на 83-й минуте и Джошуа Киммиха на 90+1-й минуте с пенальти.

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Germany vs Ukraine 3-3 Extended Highlights & All Goals 2023