Завершился товарищеский матч между сборными командами Германии и Украины. Команды играли на стадионе "Везер" в Бремене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом из Греции. Украинская команда упустила победу, несмотря на то, что вела по ходу матча со счетом 3:1. Встреча закончилась ничьей с итоговым счетом 3:3.
Немцы вышли вперед на шестой минуте благодаря быстрому голу нападающего Никласа Фуллкруга. Однако до перерыва украинцы переломили ход встречи. Сначала Виктор Цыганков забил на 19-й минуте, а через четыре минуты немецкий защитник Антонио Рюдигер отразил мяч в собственные ворота после удара Михаила Мудрика.
За одиннадцать минут до конца второго тайма украинцы упрочили свое преимущество, когда Цыганков забил свой второй гол. Несмотря на эту неудачу, Германии удалось избежать поражения благодаря поздним голам Кая Хавертца на 83-й минуте и Джошуа Киммиха на 90+1-й минуте с пенальти.
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