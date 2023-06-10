Рюдигер извинился перед фанатом за выходку в аэропорту

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта.

Фото: naslovi. net/2022-01-03/sport-klub/real-bajern-psz-juve-gde-ce-ridiger-igrati-od-leta/29661819

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как Рюдигер вступил в короткую словесную перепалку с предполагаемым "охотником за автографами" в аэропорту. Мужчина попросил несколько автографов, что вызвало недовольство футболиста.

"Ты не фанат, ты торгаш. Крепкий парень, я тебя боюсь. Идиот", — цитирует Рюдигера Goal.

Позже Рюдигер публично извинился перед болельщиком.

Напомним, что 29-летний Рюдигер перешел в "Реал Мадрид" в качестве свободного агента, подписав с командой пятилетний контракт. С 2017 года немецкий футболист выступал за лондонский "Челси". За время пребывания в Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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