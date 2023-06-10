Защитник "Реала" Антонио Рюдигер оскорбил болельщика в аэропорту Франкфурта.
На видео, опубликованном в Интернете, видно, как Рюдигер вступил в короткую словесную перепалку с предполагаемым "охотником за автографами" в аэропорту. Мужчина попросил несколько автографов, что вызвало недовольство футболиста.
"Ты не фанат, ты торгаш. Крепкий парень, я тебя боюсь. Идиот", — цитирует Рюдигера Goal.
Позже Рюдигер публично извинился перед болельщиком.
Напомним, что 29-летний Рюдигер перешел в "Реал Мадрид" в качестве свободного агента, подписав с командой пятилетний контракт. С 2017 года немецкий футболист выступал за лондонский "Челси". За время пребывания в Англии Рюдигер выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
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