Футболист Дзюба прокомментировал слитые в Сеть видеокадры: "У меня снова вымогали деньги"

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба столкнулся с вымогательством в связи с шокирующими видеозаписями, опубликованными в Сети. Об этом футболист заявил в своём Telegram-канале в пятницу.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В социальных сетях появилось интимное видео с участием Дзюбы, вызвавшее различные реакции у пользователей. Ранее подобный инцидент уже произошёл с футболистом в ноябре 2020 года.

Дзюба отметил, что вокруг снова начался непонятный шум. Он сообщил, что это ему неинтересно.

"Последние два-три дня мне опять пишут, вымогают деньги, угрожают. Не знаю, кто это делает, зачем и кому это нужно. Всплывают старые видео, на которых я ещё молодой", — сообщил спортсмен.

Дзюба призвал относиться к этому спокойно и сообщил, что у него всё хорошо.

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