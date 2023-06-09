В пятницу в нескольких Telegram-каналах появились свежие интимные видеозаписи, в которых участвует футболист московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба. Предыдущая публикация подобного рода, размещённая в 2020 году, привела к временному отстранению спортсмена от игр за сборную России, пишет РИА Новости.
В описании к новым роликам говорится, что 34-летний нападающий записал их для девушки с Украины. Каким образом эти файлы стали доступны публично, остаётся неизвестным.
Осенью 2020 года в интернете появилось интимное видео, на котором был запечатлён Дзюба, когда он выступал за петербургский клуб "Зенит". Эта публикация вызвала массовые осуждения футболиста со стороны общества. В 2021 году Дзюба вернулся в состав сборной России и принял участие в чемпионате Европы, забив гол в матче против команды Дании.
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