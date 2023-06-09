Харри Кейн сообщил одноклубникам, что хочет уйти в "Реал"

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Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн выразил желание продолжить карьеру в мадридском "Реале" своим товарищам по команде. Это откровение было сделано журналистом Хулио Суаресом во время интервью на канале El Chiringuito TV.

Фото: www.managingmadrid. com/2023/6/7/23752126/real-madrid-kane-news-reports-2023

Согласно источникам, нападающий "шпор" открыто обсуждал свои намерения в раздевалке с коллегами по "Тоттенхэму".

В предыдущем сезоне Кейн принял участие в 38 матчах Английской Премьер-лиги, забив 30 голов и отдав три результативные передачи. "Тоттенхэм Хотспур" занял восьмое место, пропустив еврокубки.

Действующий контракт 30-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Харри Кейн является воспитанником молодежной академии "Тоттенхэма" и играет за старшую команду с 2011 года.

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