Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн выразил желание продолжить карьеру в мадридском "Реале" своим товарищам по команде. Это откровение было сделано журналистом Хулио Суаресом во время интервью на канале El Chiringuito TV.
Согласно источникам, нападающий "шпор" открыто обсуждал свои намерения в раздевалке с коллегами по "Тоттенхэму".
В предыдущем сезоне Кейн принял участие в 38 матчах Английской Премьер-лиги, забив 30 голов и отдав три результативные передачи. "Тоттенхэм Хотспур" занял восьмое место, пропустив еврокубки.
Действующий контракт 30-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Харри Кейн является воспитанником молодежной академии "Тоттенхэма" и играет за старшую команду с 2011 года.
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