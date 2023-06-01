Арина Соболенко, белорусская теннисистка, которая недавно стала чемпионкой Australian Open 2023 и в настоящее время занимает второе место в мире, предпочла не отвечать на провокационные вопросы украинского журналиста после выхода в третий круг Roland Garros 2023.
Во-первых, журналист поинтересовался, как потенциальный будущий первый номер мирового рейтинга может поддерживать Александра Лукашенко, ссылаясь на письмо, которое Соболенко подписала в его поддержку в 2020 году. Во-вторых, журналист вновь попросил ее высказать свое мнение о ситуации в Украине. На все вопросы Соболенко просто заявила, что у нее нет комментариев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.