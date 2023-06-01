Арина Соболенко не стала отвечать на вопросы украинского журналиста

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Арина Соболенко, белорусская теннисистка, которая недавно стала чемпионкой Australian Open 2023 и в настоящее время занимает второе место в мире, предпочла не отвечать на провокационные вопросы украинского журналиста после выхода в третий круг Roland Garros 2023.

Фото: www.dictall. com/dictall/newsInfo.jsp?id=104835

Во-первых, журналист поинтересовался, как потенциальный будущий первый номер мирового рейтинга может поддерживать Александра Лукашенко, ссылаясь на письмо, которое Соболенко подписала в его поддержку в 2020 году. Во-вторых, журналист вновь попросил ее высказать свое мнение о ситуации в Украине. На все вопросы Соболенко просто заявила, что у нее нет комментариев.

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