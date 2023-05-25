Сборная Канады уверенно победила Финляндию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии состоялся на Nokia Arena в Тампере. Канадцы одержали победу со счетом 4-1 (1-0, 1-0, 2-1).

Фото: shirleyposely.blogspot. com/2021/06/finland-canada-3zxd3qstvohc7m.html

На восьмой минуте первого периода Джек Куинн, которому ассистировал Лоусон Крауз, забил первый гол в матче.

На 11-й минуте второго периода Сэмми Бле, которому ассистировали Джейк Нейборс и Джастин Баррон, удвоил преимущество Канады.

В начале третьего периода Майкл Карконе, которому ассистировали Маккензи Вигар и Джейкоб Миддлтон, сделал счет 3:0.

На 17-й минуте периода Теему Хартикайнен с передач Микко Рантанена и Микко Лехтонена вывел Финляндию вперед, но менее чем через минуту Тайлер Тоффоли забил четвертый гол Канады.

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Canada vs. Finland - Game Highlights | 2023 #IIHFWorlds