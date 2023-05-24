"Локомотив" продлил контракт с Дмитрием Бариновым

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Полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московским "Локомотивом" до 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

Фото: google.com

Баринов, который входит в основной состав "Локомотива" с 2015 года, в настоящее время является капитаном московского клуба. Предыдущее соглашение 26-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекало в конце июня 2024 года.

За время, проведенное в "Локомотиве", Баринов сыграл 182 матча, забив восемь голов и отдав 12 результативных передач. Вместе со своей командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне 2017/2018.

В текущем сезоне чемпионата России "Локомотив" занимает девятое место (39 очков), до конца которого осталось два тура. В двух последних матчах они встретятся с московскими "Динамо" и "Торпедо".

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Дмитрий БАРИНОВ / ДЗЮБА - ИНОПЛАНЕТЯНИН / ЧТО С КОНТРАКТОМ