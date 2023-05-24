Бывший директор "Чертаново" был выпущен из под стражи после успешной апелляции

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший директор футбольного клуба "Чертаново" Николай Ларин был освобожден из-под стражи после успешной апелляции его защиты. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Ларина на недавнем заседании, где он лично представлял свое дело. Он просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, подчеркивая необходимость пересмотреть общественную опасность его действий.

Фото: m.gazeta. ru/sport/news/2022/11/03/18946303.shtml

Стоит отметить, что недавно прокурор просил ужесточить наказание для Ларина, а защита оспаривала первоначальный приговор, который предусматривал наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 20 миллионов рублей.

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