Две команды, которыми руководил Андрей Талалаев, вылетели из РПЛ

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский специалист Андрей Талалаев оказался причастен к выходу обеих команд из Российской Премьер-лиги, лишив их шанса закрепиться в высшем дивизионе после 28 туров.

Фото: news.myseldon. com/en/news/index/273972468

Следует отметить, что после его ухода из московского "Торпедо" в марте нынешняя команда Талалаева, "Химки", была официально понижена в Первую лигу 22 мая.

Пригородный клуб потерял всякую математическую надежду на выживание после того, как нижегородский "Пари НН" разгромил "Сочи" со счетом 4:0 в заключительном матче 28-го тура чемпионата России. В настоящее время "Химки" занимают предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от "Пари НН" увеличилось до восьми очков за два тура до конца сезона.

Кроме того, стоит отметить, что Андрей Талалаев начал сезон в качестве главного тренера "Ахмата", но был уволен после матча с "Пари НН" в девятом туре РПЛ 11 сентября 2022 года.

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Андрей ТАЛАЛАЕВ / Тактика Абаскаля / Моменты Химок